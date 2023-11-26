В Китае спрогнозировали рост числа случаев ОРЗ

Это связано с "накладыванием друг на друга разных видов респираторных патогенов", заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Ми Фэн

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Число случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае в ближайшее время продолжит расти. Об этом в воскресенье на брифинге заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В ближайшее время число острых респираторных заболеваний в КНР продолжит расти, это связано с накладыванием друг на друга разных видов респираторных патогенов", - заявил Ми Фэн.

Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи ОРЗ вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

22 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. Она ожидает также информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.