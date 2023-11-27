Полпред в УрФО отметил высокий уровень работы субъектов округа на выставке "Россия"

Владимир Якушев отметил, что регионам округа предстоит большая работа по развитию железнодорожного и автомобильного транспорта ввиду переориентации транспортных коридоров с Запада на Восток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Дни регионов Уральского федерального округа (УрФО) на Международной выставке-форуме "Россия" прошли на высоком уровне, территории показали свои достижения и провели насыщенную деловую программу. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщили в аппарате полпреда.

"Работу субъектов Уральского федерального округа на выставке "Россия" можно оценить положительно. Дни регионов прошли на высоком уровне. Регионы показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодежь - это и программы поддержки молодежных инициатив, и возможности по трудоустройству и решению жилищного вопроса, и, конечно, поддержка семей. Сегодня это ключевая тема - она напрямую касается нашего будущего", - сказал Якушев.

Он добавил, что регионам Уральского федерального округа предстоит большая работа по развитию железнодорожного и автомобильного транспорта ввиду переориентации транспортных коридоров с Запада на Восток. Логистика и транспортная инфраструктура также стала одной из центральных тем на Днях регионов УрФО.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.