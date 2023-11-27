В предгорьях Сочи из-за непогоды прогнозируют ухудшение видимости

В регионе наблюдается штормовая погода с ливнями и усилением ветра

ТАСС, 27 ноября. В предгорьях Сочи в ближайшие сутки ожидается выпадение мокрого снега и ухудшение видимости до 500-1000 м, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Со второй половины дня 27 ноября до конца дня 28 ноября в предгорной зоне курорта местами ожидается сильный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, ухудшение видимости до 500-1000 м", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае наблюдается штормовая погода с ливнями и усилением ветра. При падении деревьев и металлических конструкций пострадали пять человек, ветром сорвало крыши с жилых домов и социальных объектов, штормом на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза.

На территории края действуют семь штормовых предупреждений: возможны подъемы уровня воды в реках, нагонные явления, волнение моря в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе. При этом в Сочи прогнозируют сильный снегопад.