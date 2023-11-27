В Крыму после шторма оценят возможную угрозу археологическим памятникам Херсонеса

Как уточнила директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, затопленных уже раскопанных и музеефицированных объектов нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе приступили к изучению состояния прилегающего к музею черноморского берега, который размыло во время шторма. В частности, предстоит понять, не коснулась ли стихия археологических объектов, сообщила ТАСС директор учреждения Елена Морозова.

"Пока еще рассматриваем ситуацию и определяемся. Берег оцениваем, все наши ученые вышли и проводят мониторинг. Что касается памятников, явных разрушений не видим. Затопленных [уже раскопанных и музеефицированных] объектов тоже нет. Но точные результаты мы сможем озвучить позднее", - сказала Морозова.

Как сообщается в Telegram-канале "Херсонеса Таврического", музей не будет работать 28 ноября по техническим причинам.

В марте 2020 года директор музея попросила президента России Владимира Путина помочь с финансированием исследования береговой линии у Херсонеса и создания проекта берегоукрепления. Путин пообещал обсудить этот вопрос с министерствами культуры и финансов России. Как уточнил тогда старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, море в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический" за столетие размывает берег на 2,5 м, из-за этого существует угроза в скором времени потерять три памятника.