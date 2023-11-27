Жителям многоэтажных домов Красноярска вернули холодную воду

По данным "Краскома", на время отключения жителям домов был организован подвоз воды

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Подача холодной воды в 18 многоэтажных домов Советского района Красноярска, которая ранее была нарушена из-за коммунальной аварии, восстановлена в. Об этом сообщили в городском жилищно-коммунальном комплексе ("Краскоме").

"Холодную воду вернули в 19:40 (15:40 мск)", - говорится в сообщении.

По данным "Краскома", на время отключения жителям домов был организован подвоз воды.

Утром жителям 18 многоэтажных домов в Советском районе Красноярска приостановили подачу холодной воды из-за аварии. Произошел прорыв воды на дорогу. В период аварийно-восстановительных работ также было ограничено движение транспорта.