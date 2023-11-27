Число задержанных рейсов в Пулково увеличилось до 23

Еще пять рейсов отменили

ТАСС, 27 ноября. Вылет 23 самолетов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за сложных метеорологических условий, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"К 22:00 [мск] на вылет из Пулково было задержано 23 рейса, отменено 5", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 21:20 мск перенаправили на запасные аэродромы 18 рейсов, в том числе в Москву, Псков и Петрозаводск.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что взяли ситуацию с задержкой рейсов под контроль. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. В случае выявления нарушений прав пассажиров прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.

О снегопаде

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга отмечали, что за минувшие выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 18 тыс. куб. м снежных масс, а с начала зимнего сезона на сооружениях принято и утилизировано почти 21 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге во второй половине дня. В городе до утра 28 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности. О метели во всех районах и плохой видимости на дорогах сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Как отмечается в ее Telegram-канале, на региональных трассах работают около 250 снегоуборочных машин.