В РПЦ считают, что Год семьи поспособствует "естественному приросту населения" России

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов также заявил, что в стране необходимо сузить легальное поле для абортов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объявленный в 2024 году в России Год семьи поможет стране стать на путь естественного, а не миграционного прироста населения. России необходима комплексная демографическая политика, сочетающая стимулирующие, организационные и ограничительные меры, такое мнение ТАСС выразил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Важно, чтобы Год семьи, объявленный президентом, поддерживался на всех уровнях исполнительной власти, потому что мы не во всех регионах видим готовность ограничивать аборты. <...> Сегодня для нашей страны это критический момент, когда наверху есть полное понимание и солидарность между духовной и светской властью [о том, что нужно ограничить проведение абортов], есть народная поддержка. Понимаем, почему чиновники опасаются это делать, надеемся, что здесь будет прогресс, и Россия станет на путь естественного прироста населения, а не миграционного", - сказал он.

Важно, чтобы в России была комплексная демографическая политика, уточнил иерей. Лукьянов считает, что ключ к "демографическому возрождению" России - это сочетание стимулирующих, организационных и ограничительных мер. По его мнению, легальное поле для абортов в стране "безумно широкое" и его необходимо сузить. "Будем настаивать на выводе абортов из частных клиник, значительное количество регионов присоединяются добровольно к этой инициативе. Это свидетельство того, что люди понимают, что частные клиники являются источником криминальных абортов. Такая инициатива позволит сделать еще один шаг в сторону защиты жизни и достоинства ребенка", - пояснил он.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову.