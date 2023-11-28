В Севастополе заявили о полном восстановлении газоснабжения

Вице-губернатор города Евгений Горлов отметил, что к устранению последствий стихии привлекли более 100 бригад и 101 единицу техники

ТАСС, 28 ноября. Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Севастополе после обрушившейся на город стихии, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов.

"По газоснабжению выполнены все мероприятия, газоснабжение полностью восстановлено, энергетический комплекс также, он в рабочем режиме", - написал Горлов.

По его словам, к устранению последствий разгула стихии в городе в ночь на 28 ноября привлекли свыше 100 бригад и 101 единицу техники. В Севастополе продолжается отчистка труб и решеток от мусора. Практически завершились работы по восстановлению кровель и фасадов.

27 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что из-за стихии было уничтожено оборудование в научных учреждениях города, штормовой ветер повредил кровли свыше 40 домов, обшивки фасадов. В городе произошел порыв 74 линий электропередачи, из-за падения деревьев на газопровод без газоснабжения оставались жители многоквартирных домов на трех улицах и 44 частных домов. В результате стихии в Севастополе пострадали пять человек, включая ребенка.