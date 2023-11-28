В Севастополе более 1 тыс. домов остаются без энергоснабжения после шторма

Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, в городе завершили расчистку стоков и ливневой канализации

ТАСС, 28 ноября. Более 1 тыс. домов остаются без энергоснабжения в Севастополе после шторма, завершить аварийные работы планируется к вечеру 28 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"В энергосетях произошло более 300 аварийных отключений, без света более 1 тыс. домов. Сейчас у специалистов в работе 159 заявок. По данным "Севастопольэнерго", аварийно-восстановительные работы завершатся ориентировочно до 23:00", - написал губернатор.

Как уточнил Развожаев, в городе завершили расчистку стоков и ливневой канализации, также рабочие убрали 42 упавших дерева.

"Всего для устранения последствий шторма задействованы 109 аварийных бригад - это 313 человек и 101 единица техники. Они работают настолько быстро, насколько это возможно. Кроме того, сейчас идут работы по санитарной очистке города, в этом задействованы 280 человек", - добавил губернатор.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Многие села были обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов. Жильцы подтопленных домовладений эвакуированы.