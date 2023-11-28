Путин заявил, что Церковь нельзя отделить от общества

Как отметил президент, в России сложились уникальные отношения между церковью и государством

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Церковь в России отделена от государства, но нельзя отделить ее от общества, от человека. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Да, церковь отделена от государства. И патриарх [Кирилл] не раз мне говорил: несмотря на это, у нас сложились уникальные отношения между церковью и государством. Что хотел бы в этой связи заметить: ну нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен", - подчеркнул глава государства.

С учетом этого Путин считает особенно важным участие представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании молодежи, в укреплении духовно-нравственных, семейных ценностей.