Всемирный русский народный собор. История, задачи и темы

XXV Всемирный русский народный собор проходит в Москве 27-28 ноября

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 ноября в Москве проходит юбилейный XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС, официальный сайт). Во второй день работы Собора в Государственном Кремлевском дворце пройдет пленарное заседание ВРНС. Как ожидается, на нем в формате видео-конференц-связи выступит президент России Владимир Путин.

ТАСС подготовил материал о ВРНС.

Основные сведения

Всемирный русский народный собор (ВРНС; до 1995 года - Всемирный русский собор, ВРС) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также "единения русского народа". В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации объединенных наций (ООН), создано представительство ВРНС при ООН.

Главой ВСНС является предстоятель Русской православной церкви. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

История

В 1993 году по инициативе представителей высшего духовенства Русской православной церкви (РПЦ) был образован Всемирный русский собор. Среди инициаторов были митрополит Смоленский и Калининградский (ныне патриарх) Кирилл и руководство организации "Всемирный русский конгресс". Идею о созыве Собора поддержал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В оргкомитет по подготовке проведения первого заседания Собора вошли митрополит Кирилл, председатель Всемирного русского конгресса Юрий Луньков, сопредседатель Конгресса и ректор Русского университета Игорь Кольченко, проректор Русского университета Наталья Нарочницкая, общественный деятель Валерий Ганичев.

I Всемирный русский собор прошел 26-28 мая 1993 года в Московском Даниловом монастыре. Патриарх Алексий II, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что все они собрались, "чтобы вместе поразмыслить о прошлом, настоящем и будущем России, о том, как помочь возрождению страны".

В феврале 1995 года на II ВРС было заявлено, что Собор станет площадкой для общенациональной дискуссии "о судьбах страны, народа и государства" под эгидой Русской православной церкви. На нем были избраны сопредседатели ВРС: митрополит Кирилл, Игорь Кольченко, Валерий Ганичев и Наталья Нарочницкая. Спустя месяц Кольченко без согласования с РПЦ зарегистрировал в Министерстве юстиции РФ международную общественную организацию "Всемирный русский собор".

В октябре 1995 года на церковной конференции было принято решение о регистрации под эгидой Русской православной церкви международной общественной организации под названием "Всемирный русский народный собор". 4 ноября 1995 года ВРНС был зарегистрирован Минюстом России. Вместе с РПЦ в состав его учредителей вошли Союз писателей России, Российское земское движение, движение "Белая Русь". Сопредседателями ВРНС стали митрополит Кирилл, председатель Союза писателей России Валерий Ганичев и лидер Российского земского движения Елена Панина.

В декабре 1995 года на III Всемирном русском народном соборе его главой был избран патриарх Алексий II. Митрополит Кирилл вошел в число заместителей главы ВРНС. В работе форума, который прошел в преддверии думских выборов, впервые приняли участие политические деятели - руководители основных предвыборных блоков, в том числе "Наш дом - Россия", Конгресс русских общин, "Женщины России", "Яблоко", КПРФ и др.

С 1996 года началось учреждение отделений ВРНС в российских регионах. В настоящее время действуют 89 региональных отделений Собора (во всех субъектах Федерации).

После смерти Патриарха Московского и всея Руси Алексия II пост главы Собора в феврале 2009 года занял патриарх Кирилл.

Цели и задачи

Целями ВРНС провозглашены содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, укреплению российской государственности и усилению роли православной церкви в жизни общества и др.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран и др.

Действующий при ВРНС правозащитный центр (учрежден в декабре 2006 года) занимается защитой прав верующих, прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру, противодействием преступлениям на национальной и религиозной почве, оказанием помощи социально незащищенным категориям граждан, охраной прав детей, защитой жертв деструктивных сект и т. д.

Соборные заседания

Соборные заседания ВРНС обычно созываются ежегодно и проходят под председательством его главы, Патриарха Московского и всея Руси. Исключением стал VII Собор (2002), который прошел без Алексия II из-за болезни патриарха.

В первые десять лет заседания проходили нерегулярно: не созывались в 1994, 1996, 1998, 2000 и 2003 годах. При этом в 1995 году они прошли дважды - в феврале и декабре. С 2004 года соборные заседания ВРНС стали проводиться раз в год. Однако из-за пандемии ковида в 2020 и 2021 годах было решено их не созывать.

Всего с 1993 года к настоящему времени состоялось 24 заседания Собора. 13 декабря 2001 года и 1 ноября 2018 года в работе ВРНС принимал участие президент России Владимир Путин.

Чаще всего (16 раз) открытие ВРНС проходило в храме Христа Спасителя, кафедральном соборе Русской православной церкви. Четыре раза (в 1993, 1995, 1997, 1999 годах) местом торжественных заседаний был Московский Данилов монастырь. Торжественное открытие II Собора в феврале 1995 года состоялось в Колонном зале Дома Союзов, а VIII ВРНС в феврале 2004 года - в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном городе Сергиев Посад (тогда на ВРНС впервые присутствовали иерархи 15 поместных православных церквей, члены Русской зарубежной церкви и православных общин). В феврале 2008 года и ноябре 2018 года пленарные заседания прошли в Государственном Кремлевском дворце.

В мае 2009 года главным событием XIII ВРНС стала встреча патриарха Кирилла со студентами и молодежью на стадионе "Измайлово".

В мае 2010 года на XIV Соборе впервые была вручена Патриаршая премия в области киноискусства. Ее лауреатом стал фильм режиссера Владимира Хотиненко "Поп".

По итогам ВРНС, прошедшего в конце октября 2013 года, президент РФ Владимир Путин был удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.

В ходе заседания 24 ноября 2022 года, которое прошло в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, Всемирный русский народный собор выступил с инициативой создания при главах российских регионов советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Ранее, 9 ноября, президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Темы заседаний

Темами Соборов разных лет были: "Российская соборная мысль" (1993), "Через духовное обновление к национальному возрождению" (февраль 1995), "Россия и русские на пороге XXI века" (декабрь 1995), "Здоровье нации" (1997), "Россия накануне 2000-летия христианства. Вера. Народ. Власть" (1999), "Россия: вера и цивилизация. Диалог эпох" (2001), "Вера и труд: духовно-культурные традиции и экономическое будущее России" (2002), "Россия и православный мир" (2004), "Единство народов, сплоченность людей - залог Победы над фашизмом и терроризмом" (2005), "Вера. Человек. Земля. Миссия России в XXI веке" (2006), "Богатство и бедность: исторические вызовы России" (2007), "Будущие поколения - национальное достояние России" (2008), "Экология души и молодежь. Духовно-нравственные причины кризисов и пути их преодоления" (2009), "Национальное образование: формирование целостной личности и ответственного общества" (2010), "Базисные ценности - основа единства народов" (2011), "Рубежи истории - рубежи России" (2012), "Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество и будущее российского народа" (2013), "Единство истории, единство народа, единство России" (2014), "Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси" (2015), "Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы" (2016), "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития" (2017), "25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России" (2018), "Народосбережение - настоящее и будущее России" (2019), "Православие и мир в XXI веке" (2022).

XXV ВРНС

Тема XXV Всемирного русского народного собора - "Настоящее и будущее Русского мира". Первый день работы юбилейного Собора посвящен тематическим секциям на актуальные темы. Основной площадкой для их проведения станет зал церковных соборов храма Христа Спасителя.

28 ноября пленарное заседание XXV ВРНС в Государственном Кремлевском дворце проведет глава Собора, патриарх Кирилл. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании в формате видео-конференц-связи.

По предварительным данным, в работе тематических секций примут участие около 1, 5 тыс. человек, а в пленарном заседании число участников может достичь 6 тыс.