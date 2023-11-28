Путин заявил, что преодолеть демографические вызовы в РФ нельзя только с помощью денег

Как отметил президент, нужны нравственные ценности

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нельзя только с помощью выплат и пособий преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, нужны нравственные ценности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее - жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора", - указал глава государства.