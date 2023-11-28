Патриарх Кирилл: единство народа РФ складывается трудами, а не "по щучьему велению"

Глава РПЦ добавил, что Россия сейчас является научно и технически развитой, духовно богатой, многонациональной страной, где интересы отдельных народов гармонично сочетаются с общегосударственными интересами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Единство российского народа, удивляющее недоброжелателей, складывается не "по щучьему велению", а благодаря трудам людей. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Единство нашего народа, нашего общества, я знаю, вызывает недоумение в первую очередь наших недоброжелателей, потому что не всегда опыт многонациональных государственных образований является столь успешным и столь дающим пример другим, как опыт России. Все складывается не просто так, не, как у нас говорят в народе, используя сказку, по щучьему велению, это все совершается трудами людей и при непременно мудром, патриотическом, открытом к людям руководстве со стороны главы государства", - сказал он на заседании Всемирного русского народного собора.

Глава РПЦ добавил, что Россия сейчас является научно и технически развитой, духовно богатой, многонациональной страной, где интересы отдельных народов гармонично сочетаются с общегосударственными интересами.

XXV Всемирный русский народный собор, посвященный теме "Настоящее и будущее Русского мира", проходит в Москве 27-28 ноября.