Богданов рассказал семьям удерживаемых в Газе россиян о мерах по их освобождению из плена

По данным МИД РФ, на встрече была выражена надежда на то, что "эта приоритетная для российской стороны задача будет успешно выполнена"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с членами семей российских граждан, удерживаемых в качестве заложников на территории сектора Газа, и сообщил о принимаемых мерах по освобождению соотечественников. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"28 ноября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял членов семей российских граждан, удерживаемых в качестве заложников на территории сектора Газа", - отметили в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы, на которой присутствовал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, соотечественники были подробно проинформированы о предпринимаемых МИД России во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами, включая власти Израиля и руководство движения ХАМАС, энергичных усилиях по скорейшему возвращению домой плененных граждан России", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, на встрече была выражена надежда на то, что "эта приоритетная для российской стороны задача будет успешно выполнена".

Ранее Богданов встретился с семьей освобожденного из сектора Газа россиянина Рона Кривого. Родственники россиянина поблагодарили дипведомство РФ за помощь. В конце октября Богданов сообщил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить восемь россиян, находившихся в заложниках.