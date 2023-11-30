Премьера Франции отчитали за курение вейпа во время заседания парламента

Депутат Национального собрания Франции Каролин Фиа сообщила, что ей пришлось прервать свое выступление

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Каролин Фиа отчитала премьер-министра Элизабет Борн за курение вейпа во время обсуждения законопроекта. Запись этого фрагмента заседания она опубликовала в соцсети X (ранее Twitter).

"Мне пришлось прервать свое выступление, чтобы попросить премьер-министра прекратить курить вейп в зале заседаний!" - написала депутат от партии "Неподчинившаяся Франция".

Во время выступления с трибуны парламента депутат указала премьеру на то, что буквально днем ранее министр здравоохранения Орельен Руссо объявил о новых мерах по борьбе с курением в стране, в том числе ограничении на вейпы. "Здесь мы пишем законы, а не возносимся над ними. "Парить" в этом зале, пока я говорю с вами - это верх презрения! А еще это вредно для здоровья", - сказала она.

Это не первый раз, когда Борн делают замечание по поводу курения электронных сигарет на работе. В июне 2023 года ее фотографию в зале заседания с вейпом в руке опубликовал другой депутат "Неподчинившейся Франции" Антуан Леоман. А в июле 2022 года на кадрах трансляции она попала в кадр во время выступления главы Минюста Эрика Дюпон-Моретти, когда затягивалась вейпом из-под медицинской маски. И подобные претензии ей высказывались еще до ее вступления в должность премьера, когда она была министром труда.

При этом во Франции по закону запрещено курить как обычные, так и электронные сигареты на рабочем месте. За подобные действия полагается штраф в размере до €150. Платила ли Борн когда-нибудь такой штраф - не сообщалось.