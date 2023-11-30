ООН сообщила, что размещает в секторе Газа передвижные склады с гуманитарной помощью

Согласно последним данным организации, помощь в анклаве была оказана более чем 760 тыс. человек

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН размещает в секторе Газа передвижные склады по мере поступления гуманитарной помощи.

"В Газе наши команды размещают мобильные склады по мере поступления гуманитарной помощи. Это облегчит процесс разгрузки и отправки жизненно важных грузов от имени всех партнеров, пока сохраняется гуманитарный доступ", - написал в соцсети X (ранее Twitter) представитель ВПП ООН по Палестине Самер Абдельджабер.

Согласно последним данным организации, помощь в Газе была оказана более чем 760 тыс. человек, при этом 2,2 млн нуждаются в дальнейшей продовольственной помощи.