Россиянин Дунаев признал вину по двум пунктам обвинения по делу о кибермошенничестве

Ему вынесут приговор 20 марта 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Россиянин Владимир Дунаев признал себя виновным по двум эпизодам обвинения со стороны американских властей по делу о кибермошенничестве. Заседание суда состоялось в четверг в Огайо.

"Владимир Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения, суд принял письменное заявление", - следует из протокола, размещенного в электронной базе суда. Вынесение приговора назначено на 20 марта 2024 года.

Дунаев был арестован весной 2021 года в Южной Корее, а осенью того же года его экстрадировали в США. По версии американской стороны, с ноября 2015 по август 2020 года россиянин занимался хищением денежных средств и конфиденциальной информации, а также состоял в транснациональной преступной организации, которая разработала вредоносное программное обеспечение Trickbot, заразившее миллионы компьютеров и компьютерных систем по всему миру.