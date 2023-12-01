Кабмин упразднил правительственную комиссию по развитию городской среды

Такое решение принято в связи с тем, что правительственная комиссия по региональному развитию РФ осуществляет дублирующие полномочия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по развитию городской среды в России упразднена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Упразднить правительственную комиссию по развитию городской среды", - говорится в тексте.

О том, что такая возможность готовится к обсуждению, ранее сообщал ТАСС. Соответствующий проект был подготовлен Минстроем. Как отмечалось в пояснительной записке, упразднение комиссии связано с тем, что дублирующие полномочия осуществляет правительственная комиссия по региональному развитию РФ.

Как сообщал ТАСС аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, теперь вместо двух комиссий остается одна, и принятое решение говорит о том, что городская среда стала частью экономической политики по регулированию притока и оттока населения между городами.

Правительственная комиссия по развитию городской среды была образована 17 июля 2019 года для координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления при подготовке и реализации мероприятий по развитию городской среды в рамках национальных и федеральных проектов.