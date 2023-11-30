В России могут упразднить правительственную комиссию по развитию городской среды

Инициатива готовится к обсуждению на заседании кабмина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по развитию городской среды может быть упразднена в России, чтобы исключить дублирующие полномочия с правительственной комиссией по региональному развитию в РФ. Соответствующая инициатива готовится к обсуждению на заседании правительства, следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Одновременно дублирующие полномочия правительственной комиссии осуществляет правительственная комиссия по региональному развитию в РФ. В этой связи проектом постановления предусмотрено упразднение правительственной комиссии по развитию городской среды в Российской Федерации и признание утратившими силу актов правительства РФ, связанных с ее образованием", - говорится в пояснительной записке. Проект постановления разработан Минстроем России.

Отмечается, что правительственная комиссия была образована в соответствии с постановлением правительства РФ от 17 июля 2019 года для координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления при подготовке и реализации мероприятий по развитию городской среды в рамках национальных и федеральных проектов.

Вместо двух комиссий теперь останется одна, решение оптимально и говорит о том, что городская среда стала частью экономической политики в части притока и оттока населения между городами РФ, прокомментировал ТАСС аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

"Федеральная программа благоустройства была запущена пять лет назад и сейчас ее нужно активно интегрировать в экономические процессы пространственного развития. Допустим, если в каком-то городе планируется открытие офиса отечественной IT-компании, то понятно, что должна быть качественная горсреда, чтобы привлекать международных специалистов для переезда на постоянное место жительства. Или развитие судоходного транспорта повлечет необходимость благоустройства набережной и строительство причалов. Все эти процессы нужно рассматривать в комплексе, а не как эстетический "улучшайзинг" центральных улиц города с фонтаном", - сказал собеседник агентства.