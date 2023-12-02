Двухмиллионный посетитель получил подарочный сертификат на выставке-форуме "Россия"

Им стал Марат Сабитов из Казани

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Марат Сабитов из Казани стал двухмиллионным посетителем выставки-форума "Россия", в подарок он получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба выставки-форума "Россия".

Сабитов посетил выставку со своей женой Марией. Представители АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Министерство энергетики РФ и ПАО "РусГидро" вручили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

"Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная - представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее", - приводит пресс-служба слова Марата Сабитова.

Как сообщила заместитель гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Ольга Бинда, организаторы выставки-форума будут поддерживать пару в организации поездки. Помимо экскурсии на ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.

16-го ноября на выставке-форуме Россия зафиксировали и вручили приз миллионному посетителю. Им стала Светлана Сулейманова из Пензы. В качестве приза ей вручили сертификат, по которому можно было получить три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре, оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в историческое здание Центробанка РФ

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.