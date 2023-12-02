В Сочи около 70% прибрежных заведений общепита возобновили работу после шторма

По словам главы города Алексея Копайгородского, на центральной набережной очистили большинство пляжей

ТАСС, 2 декабря. Около 70% заведений общественного питания в прибрежной зоне Сочи возобновили работу после шторма, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Оперативно привели в порядок городские территории после непогоды. Порядка 70% прибрежных заведений общественного питания уже возобновили работу. Большинство пляжей вдоль центральной набережной очищены от штормового мусора. Сейчас пользователи выравнивают галечную полосу и восстанавливают участки брусчатки, поврежденные стихией", - говорится в сообщении.

Копайгородский добавил, что последствия шторма в Сочи ликвидируют круглосуточно, одной из задач поставлено открытие всех зимних пляжей.

Непогода пришла в Краснодарский край 24 ноября, в некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков. Наблюдался шторм, в Сочи на море волнение достигало 6 баллов, высота волн - 4 м. Шторм длился несколько дней и повредил 50 городских пляжей в Сочи. Это почти треть всех пляжей города.