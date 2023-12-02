В Севастополе катерное сообщение после шторма намерены возобновить с 3 декабря

По словам главы города Михаила Развожаева, с 06:15 с небольшим интервалом начнут курсировать три основных катера

ТАСС, 2 декабря. Катерное сообщение, нарушенное в Севастополе из-за штормового ветра, возобновится с 3 декабря после обследования и ремонтных работ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Линия Центр - Северная готова к возобновлению катерного сообщения. В результате проведенных обследований и ремонтных работ предприятие возобновляет катерное сообщение на линии Нахимова (146-й причал) - Захарова (11-й причал - паромная часть). Предприятие завтра, 3 декабря, запускает работу дежурного катера с 05:30 от причала 146 до 06:00. Дежурный катер опять выйдет на линию в 22:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 06:15 с небольшим интервалом начнут курсировать три основных катера.

Ранее Развожаев сообщал, что бухты в Севастополе обследуют на взрывоопасные предметы, которые могло принести штормом. Кроме того, по его словам, из-за стихии сильно пострадали причалы.