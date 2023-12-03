В Приморье около сел в Ольгинском округе не обнаружили тигров

Как сообщила глава округа Екатерина Ванникова, следы хищника привели к трассе примерно в 10 км от села Серафимовка

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили в Ольгинском муниципальном округе Приморья тигров, из-за которых ранее были отменены занятия в школе села Серафимовка, сообщила в своем Telegram-канале глава округа Екатерина Ванникова.

"Вокруг Серафимовки в настоящее время тигров нет. Вокруг Ветки, куда ушла тигрица, следов - тоже нет. По Тимофеевской трассе следов пересечения тигра тоже не обнаружено", - сообщила Ванникова.

По ее словам, следы тигра, обнаруженные 29 ноября на окраине Серафимовки, привели к трассе и пересекли дорогу с асфальтовым покрытием примерно в 10 км от села в сторону Кавалерово.