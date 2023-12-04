Камчатский край отремонтировал школу в поселке Мироновское в ДНР

Ученики уже приступили к занятиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Комплексный ремонт проведен в школе поселка Мироновское в ДНР - этот населенный пункт является подшефной Камчатскому краю территорией. Ученики уже приступили к занятиям, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В Мироновской школе №9 силами Камчатского края проведен ремонт. Под руководством Камчатки школа в Мироновском преобразилась практически полностью. Здесь проведена замена системы отопления и электропроводки, установлены новые радиаторы, заменены трубы. Выполнен полноценный косметический ремонт школы - обновлены стены, полы, потолки, светильники, двери. В пищеблоке выровнены стены, уложена плитка, заменена электропроводка. Установлены посудомоечные машины, микроволновые печи, тестомесы и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что ученики школы уже приступили к занятиям. В 2024 году будет проведено благоустройство объектов школьной инфраструктуры.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновское в 2022 году. На территории населенных пунктов проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, также ведется работа по организации поездок детей в оздоровительные лагеря.