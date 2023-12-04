В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

По словам директора Тамары Михайловой, оно остается без изменений, худрук продолжает лечение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"К сожалению, без изменений", - сказала она на вопрос о состоянии артиста.

Ранее она сообщала, что состояние Соломина средней тяжести, о выписке разговор пока не идет. Артиста перевели в палату из реанимации. По информации пресс-службы Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.