На западе Красноярского края ограничили движение для пассажирского транспорта из-за метели

Ограничение установили на автодороге Шарыпово - Назарово

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта ограничено на автодороге Шарыпово - Назарово в Красноярском крае из-за низовой метели. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На автодороге Шарыпово - Назарово в связи с низовой метелью установлено ограничение движения для пассажирского транспорта (категории D) до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют в центральных, южных и западных районах Красноярского края к вечеру 4 декабря резкое похолодание до минус 24 градусов днем, сильный ветер местами до 25 м/с, метель и гололед. Днем 4 декабря на автодороге Шарыпово - Назарово из-за сильного ветра междугородний автобус опрокинулся и съехал в кювет. Пострадавших нет.

В такую погоду Госавтоинспекция Красноярского края рекомендует автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.