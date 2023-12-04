В Красноярском крае опрокинулся маршрутный автобус

В результате аварии никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Междугородний автобус, следовавший по маршруту Шарыпово-Назарово в Красноярском крае, съехал в кювет и опрокинулся на правый бок из-за сильного ветра. В автобусе находились 15 пассажиров, за помощью врачей пока никто не обратился, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительной информации, сегодня на 2-м км автодороги Шарыпово-Назарово около 13:30 (09:30 мск) в результате сильного бокового ветра междугородний автобус "Хайгер" под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, за медицинской помощью на данный момент никто не обратился", - говорится в сообщении.

По данным краевого агентства по ГО, ЧС и пожарной безопасности, спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда совместно с сотрудниками МЧС произвели эвакуацию 15 пассажиров через люк автобуса.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют в центральных и южных районах Красноярского края к вечеру 4 декабря резкое похолодание до минус 25 градусов, сильный ветер местами до 25 м/с , метель и гололед.