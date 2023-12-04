Путин считает, что работающие могут получать пособие по уходу за инвалидом любого возраста

Президент России отметил, что не видит в этом никакого ущерба для государства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что пособие по уходу за инвалидом любого возраста могут получать и работающие граждане.

"1,2 тыс. рублей - это не такие уж большие деньги. Подобное решение мы принимали в отношении родителей, которые ухаживают за детьми, но то же самое можно распространить на тех, кто ухаживает за инвалидами вне зависимости от возраста", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Какой смысл запрещать людям работать даже с учетом того, что у нас безработица стремится к нулю, 3% безработица у нас сегодня, такого никогда не было - что же запрещать людям работать, вытаскивать их с рынка труда, тем более можно работать и дистанционно", - пояснил Путин.

Он заметил, что не видит "никакого ущерба для государства" в принятии такого решения и пообещал поставить этот вопрос перед правительством.

"Конечно, здесь должны быть созданы такие условия, чтобы это не создавало проблем с точки зрения злоупотреблений, но это дело только юридической техники", - отметил президент.

1 декабря глава государства подписал указ, по которому ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тыс. руб. будут получать родители и опекуны, работающие на условиях неполного рабочего дня, в том числе дистанционно. Ранее такая выплата полагалась только неработающим родителям.