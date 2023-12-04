Мигранты, амнистия женщин, гражданские жены бойцов СВО. Заявления Путина на заседании СПЧ

В ситуации с мигрантами важно соблюдать этнокультурный баланс, а обучение их детей не должно привести к ухудшению условий в школе для детей граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Глава государства призвал подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними не в официальном, а в гражданском браке, а также отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы.
ТАСС собрал главные заявления Путина.
- В вопросе о правах мигрантов "должен соблюдаться баланс: баланс этнокультурный". России нужно привлекать трудовые ресурсы, которые отвечают интересам ее экономики. Но эти "люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения".
- РФ открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке, проводит другие мероприятия. "Но это не исключает того, что все приезжающие должны исполнять российские законы".
- Дети трудовых мигрантов "должны учиться, но этот процесс не должен сопровождаться ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школах, детей наших граждан". "Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует".
- "Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями", не вернувшимися со СВО.
- Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в таком союзе. "Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне проведения спецоперации - прим. ТАСС), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени".
- Нужно оградить учителей от "неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве". Но "только окриками и только запретами здесь ничего не решить".
- Необходимо "подумать над этим и принять соответствующие решения, которые будут менять ситуацию к лучшему с точки зрения защиты прав учителей".
- РФ столкнулась с русофобией задолго до начала спецоперации на Украине, прежде всего в странах Прибалтики. "Кто-то, может быть, решил воспользоваться СВО для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи, но это их дело. Это их не украшает, безусловно".
- "Если они [власти Латвии] будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, а с ними будут там по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своих стран".
- "Надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы".
- Статус многодетной семьи "должен быть, причем он должен быть всероссийским, не локальным".
- В настоящее время "продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека". "Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность".
- На протяжении восьми лет Россия наблюдала "беспомощность" международных институтов защиты прав человека и игнорирование ими "вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса". "В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов".
- Россия не отказывается от принципов, заложенных в декларации прав человека. "Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека".
- "Права человека в Новороссии, в Донбассе, да и в прилегающих регионах - нужно к этому относиться самым серьезным образом. Это потребует и профессионализма, и настойчивости, потому что те, кому это не выгодно, предпочитают никаких проблем здесь вообще не замечать".