Мигранты, амнистия женщин, гражданские жены бойцов СВО. Заявления Путина на заседании СПЧ

В ситуации с мигрантами важно соблюдать этнокультурный баланс, а обучение их детей не должно привести к ухудшению условий в школе для детей граждан России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Глава государства призвал подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними не в официальном, а в гражданском браке, а также отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы.

ТАСС собрал главные заявления Путина.