Путин укорил международные институты в сфере прав человека за "позорный конкурс русофобов"

Российский лидер напомнил об их отношении к проблемам людей в Донбассе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин упрекнул международные структуры в сфере прав человека за проявления русофобии, напомнив об их отношении к проблемам людей в Донбассе.

"На протяжении восьми лет мы видели их (институтов - прим. ТАСС) беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса. В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", - сказал Путин.