Путин призвал правозащитников внимательно отнестись к ситуации в новых регионах

Президент России также сообщил, что "это потребует и профессионализма, и настойчивости, потому что те, кому это не выгодно, предпочитают никаких проблем здесь вообще не замечать"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно самым серьезным образом относиться к соблюдению прав человека в новых регионах РФ.

"Права человека в Новороссии, в Донбассе, да и в прилегающих регионах - нужно к этому относиться самым серьезным образом. Это потребует и профессионализма, и настойчивости, потому что те, кому это не выгодно, предпочитают никаких проблем здесь вообще не замечать", - указал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее на встрече эту тему затронул глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что совет продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны украинских властей и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии.

"Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства - это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8 123 эпизода", - отметил Фадеев, добавив, что эти бюллетени регулярно рассылаются СПЧ зарубежным адресатам: в международные структуры, ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства, ведущие мировые СМИ.

"Всего 1 800 адресов. Официальные структуры Запада стараются игнорировать эту рассылку, но мы понимаем, что информация эта у них есть, они знают о преступлениях киевского режима", - заключил глава СПЧ.