Путин: РФ готова сотрудничать в сфере прав человека со всеми заинтересованными партнерами

Это происходит несмотря на то, что страна вышла из некоторых международных институтов в этой сфере

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в вопросе защиты прав человека, хоть и вышла из некоторых международных институтов в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Россия вышла из состава ряда правозащитных международных организаций, однако это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации [прав человека]. Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека", - сказал Путин.

Он отметил, что гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к поиску оперативных решений в этой сфере, добавив, что СПЧ "уже предпринял здесь определенные шаги". "Нужно, безусловно, и дальше настойчиво продолжать работу в таком направлении", - подчеркнул президент.

По его словам, в последние годы влияние совета возросло, "с его именем считаются". "Этому способствует, конечно, прежде всего ваша сконцентрированность на сути самых сложных проблем, умение вести диалог с разными ведомствами, со структурами гражданского общества, и вместе добиваться конкретных результатов", - обратил внимание глава государства.

Он пожелал членам СПЧ успехов в интересах гражданского общества и всего народа страны.