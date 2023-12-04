Ее институты ангажированы Западом, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о деградации международной системы прав человека, отметив, что ее институты ангажированы Западом. Глава госудсрства сегодня проводит встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ).

"10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал Путин.