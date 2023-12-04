В СПЧ ждут большого числа поручений по итогам встречи Путина с советом

Член совета Александр Брод также высказал пожелание, чтобы президент РФ встречался с советом два раза в год, а не один

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным затронули волнующие общество темы и сейчас ожидают большого количества поручений главы государства по ним. Об этом ТАСС сообщили члены СПЧ.

По словам Александра Брода, "встреча членов СПЧ с главой государства охватила темы, которые волнуют общество". В частности, были затронуты вопросы поддержки участников спецоперации и их семей, проблемы в сфере школьного образования, защита прав соотечественников за рубежом, темы правосудия, миграционной политики, заботы о многодетных семьях и вопросы лечения онкобольных, бездомных людей.

"Президент комментировал каждое выступление, соглашался с рядом выводов членов совета. Ждем рекомендации по итогам встречи, к реализации которых обычно подключаются как органы власти, так и институты гражданского общества", - сказал Брод.

Он высказал пожелание, чтобы президент встречался с членами совета не один, а два раза в год, так как "много возникает вопросов и тем, и это позволило бы более оперативно главе государства реагировать на возникающие вопросы".

Ева Меркачева рассказала, что ожидает большого числа поручений президента по итогам встречи. "Сложно сейчас сказать, во что это выльется, но мне кажется, что здесь будет очень много поручений по этой встрече. Мне так показалось из того, что коллеги говорили по теме образования, по проблемам многодетных семей - очень важные темы, и по тому, как реагировал наш президент, мы ждем много поручений", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сама поднимала "очень тяжелые, болезненные и в чем-то, может быть, не однозначные темы", но рада, что удалось их проговорить и услышать от президента, что "тут есть, над чем подумать". "Больше всего меня, конечно, порадовало то, что будет, возможно, амнистия: я просила милосердия к женщинам, и президент сказал, что по женщинам это очень вероятно", - сказала Меркачева. Член СПЧ также рассчитывает, что решится вопрос с пытками, которые еще встречаются в местах заключения. "Если людей, которые жалуются на попытки будут переводить в другие регионы, и если будет в Следственном комитете центральный аппарат этим заниматься", - уточнила она.