Путин допустил, что дела о пытках могут передаваться для расследования в Москву

Президент РФ также заявил, что "можно подумать" над предложением сразу переводить пострадавших от пыток осужденных в другие колонии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился, что уголовные дела о пытках в местах лишения свободы нужно передавать "наверх".

С таким предложением в ходе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к нему обратилась член совета Ева Меркачева. По ее мнению, дела о пытках должны расследоваться не на местном региональном уровне, а в центральном аппарате СК.

"Безусловно, вы правы в том, что желательно было бы посмотреть, продумать вопросы, связанные с материальным обеспечением, и наверх можо было такие вопросы [передавать], особенно то, что касается пыток", - сказал Путин.

Он также остановился на предложении Меркачевой сразу переводить пострадавших от пыток осужденных в иные колонии. "Можно ли сразу переводить в другие исправительные учреждения? Я просто не готов сейчас ответить, наверное, было бы лучше, если бы так все происходило. Во всяком случае подумать над этим точно можно", - отметил президент. "Но и точно совершенно подумать надо на тему, как передавать рассмотрение дел подобого рода повыше, на другой уровень", - заключил Путин.