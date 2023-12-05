Минстрой сообщил, что в новых регионах восстановили 9 тыс. соцобъектов

Более 180 из них были построены с нуля

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Девять тысяч социальных объектов, жилых домов, объектов инфраструктуры восстановлены в новых регионах после их вхождения в состав России, более 180 из них были построены с нуля. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в интервью Запорожскому агентству новостей.

"Как только позволила оперативная обстановка, строители вышли на площадки в новых регионах. <...> С начала проведения работ удалось восстановить и построить около 9 тыс. объектов, 183 из которых построены с нуля. Все они ключевые для людей. Это и жилье, и медицинские объекты, и объекты культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства", - приводит его слова издание.

Файзуллин отметил, что в настоящее время в ЛНР в Новопсковском районе строители заканчивают ремонт Дома культуры, в Луганске построен медицинский центр на 200 коек, в ДНР капитально отремонтирована центральная районная больница в Волновахе, строится новый перинатальный центр на 140 мест в Донецке, в Запорожской области проводятся ремонтные работы во Дворце спорта в Токмаке, в Херсонской области возводится правительственный квартал в Геническе.

По словам Файзуллина, особенности регулирования строительной отрасли в новых регионах в будущем могут быть распространены на всю территорию Россию. "Все административные процедуры для строительства [в новых регионах] можно пройти на полгода быстрее, чем в остальной стране. К примеру, для получения разрешения на строительство обычно необходимо 14 документов, а для разрешения на ввод - семь. На территории новых регионов РФ для этих целей необходимо будет представить всего по пять документов. Уверен, что после изучения полученных результатов и их анализа мы рассмотрим используемые подходы для применения на территории всей страны", - сказал он.

Всего в восстановительных работах в новых российских регионах участвуют восемь госкорпораций, 82 субъекта РФ и 167 строительных организаций.