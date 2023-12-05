Путин отметил, что "Движение первых" объединяет более 4 млн детей

Это огромная цифра, заявил президент

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. "Движение первых" объединило уже более 4 млн молодых людей и это огромная цифра, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что инициатива о создании движения была предложена в апреле 2022 года детьми. Глава государства высоко оценил тот факт, что и движение состоялось, и был создан центр "Машук".

"Сегодня само движение объединяет уже более 4 млн человек. Это, конечно, огромная цифра", - указал Путин.

По словам президента, руководитель центра рассказала ему о том, чем занимаются центр "Машук" и "Движение первых". "Но, я так понимаю <…> на самом деле все гораздо шире, чем первоначально даже задумывалось", - подчеркнул глава государства.