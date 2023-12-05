О борьбе с русофобией, бюрократии и стоянии в углу. Путин встретился с "Движением первых"

Возможности, которые дает "Движение первых", должны быть доступны повсеместно, в том числе в новых российских регионах, где Киев долго насаждал русофобию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
Глава государства призвал к преемственности поколений, назвал "Зарницу" "незаслуженно забытым форматом", предостерег от бюрократии и вспомнил, как в детстве мама поставила его в угол и сама же оттуда вытащила. ТАСС собрал главные заявления Путина.
О борьбе с наследием Киева в новых регионах
- В новых регионах необходимо преодолевать последствия разрушительной националистической политики Киева, "когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения".
- "Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии".
О роли движения и наставников
- "Движение первых" объединило уже более 4 млн молодых людей: "Это, конечно, огромная цифра".
- Проекты организации помогают подросткам раскрыть свои способности и найти путь в жизни: "Именно в этом залог успешного будущего нашей страны".
- "Наставники должны не только передавать молодежи знание и опыт, но и вдохновлять, воодушевлять собственным примером".
- То, что наставничеством занимаются участники специальной военной операции, "имеет огромное значение для будущего страны": "Потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный, реальный опыт, а это такой серьезный жизненный опыт, можно добиваться максимального результата".
О важности преемственности
- Возрождение на современном уровне "незаслуженно забытых форматов", таких как военная игра "Зарница" или юннатское движение, "помогает молодым людям XXI века".
- "Чтобы созидать, развиваться, нужно, безусловно, брать все самое лучшее, что у нас было, и двигаться, безусловно, вперед".
Об угрозе бюрократии
- Бюрократия в России напоминает анекдот про автомат Калашникова: "Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова. Так и здесь: какое бы мероприятие ни начали, все равно это потом обрастает бюрократией".
- "Если вы понимаете эту угрозу, если вы думаете о том, чтобы не стать бюрократами, это здорово. <...> Надеюсь, это произойдет как можно позже".
О детских воспоминаниях
- "Мама поставила меня в угол, даже не помню за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: "Ты будешь прощения просить или нет?" Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор".