Возможности, которые дает "Движение первых", должны быть доступны повсеместно, в том числе в новых российских регионах, где Киев долго насаждал русофобию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.

Глава государства призвал к преемственности поколений, назвал "Зарницу" "незаслуженно забытым форматом", предостерег от бюрократии и вспомнил, как в детстве мама поставила его в угол и сама же оттуда вытащила. ТАСС собрал главные заявления Путина.

О борьбе с наследием Киева в новых регионах

В новых регионах необходимо преодолевать последствия разрушительной националистической политики Киева, "когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения".

"Очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии".

О роли движения и наставников

"Движение первых" объединило уже более 4 млн молодых людей: "Это, конечно, огромная цифра".

Проекты организации помогают подросткам раскрыть свои способности и найти путь в жизни: "Именно в этом залог успешного будущего нашей страны".

"Наставники должны не только передавать молодежи знание и опыт, но и вдохновлять, воодушевлять собственным примером".

То, что наставничеством занимаются участники специальной военной операции, "имеет огромное значение для будущего страны": "Потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный, реальный опыт, а это такой серьезный жизненный опыт, можно добиваться максимального результата".

О важности преемственности

Возрождение на современном уровне "незаслуженно забытых форматов", таких как военная игра "Зарница" или юннатское движение, "помогает молодым людям XXI века".

"Чтобы созидать, развиваться, нужно, безусловно, брать все самое лучшее, что у нас было, и двигаться, безусловно, вперед".

Об угрозе бюрократии

Бюрократия в России напоминает анекдот про автомат Калашникова: "Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова. Так и здесь: какое бы мероприятие ни начали, все равно это потом обрастает бюрократией".

"Если вы понимаете эту угрозу, если вы думаете о том, чтобы не стать бюрократами, это здорово. <...> Надеюсь, это произойдет как можно позже".

О детских воспоминаниях