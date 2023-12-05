Путин заявил о важности преемственности поколений, чтобы брать лучшее и двигаться вперед

Глава государства отметил, что его "порадовало возрождение на современном уровне незаслуженно забытых форматов", таких как военная игра "Зарница" или юннатское движение

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Преемственность поколений и идей очень важна, чтобы брать самое лучшее из того, что было, и двигаться вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета "Движения первых".

Глава государства поделился, что его "порадовало возрождение на современном уровне незаслуженно забытых форматов", таких как военная игра "Зарница" или юннатское движение. По мнению президента, эти хорошие старые традиции "помогают молодым людям XXI века".

"Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна. Чтобы созидать, развиваться, нужно, безусловно, брать все самое лучшее, что у нас было, и двигаться, безусловно, вперед", - сказал Путин.

"Здорово и то, что движение поддерживает ребят в их стремлении уже сейчас приносить пользу", - обратил внимание президент. Он рассказал, что участники движения пишут письма и собирают посылки для российских военнослужащих, учатся оказывать первую медицинскую помощь и участвуют в волонтерских инициативах.

Он прокомментировал слова о том, что важно прежде всего - желание оказывать помощь. "Это правда, но все-таки умение тоже востребовано. Если желание есть, а человек не может что-то сделать, то, конечно, одного желания явно недостаточно. А здесь учат, как это сделать, и это очень хорошо", - подчеркнул глава государства.