Путин проиллюстрировал проблему бюрократии шуткой про автомат Калашникова

Глава государства пошутил, что "чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что бюрократия в стране возникает, как автомат Калашникова в известном анекдоте.

"Чего ни начни, чего ни делай, в конце концов у нас получается автомат Калашникова, - пошутил он, обсуждая новые инициативы на заседании набсовета "Движения первых". - Так и здесь: какое бы мероприятие ни начали, все равно это потом обрастает бюрократией".

Организаторы заверили главу государства, что бюрократами они не станут.

"Если вы понимаете эту угрозу, если вы думаете о том, чтобы не стать бюрократами, - это здорово", - похвалил президент. "Надеюсь, это произойдет как можно позже. А к этому времени мы еще что-нибудь придумаем - новые форматы и новые идеи", - с улыбкой добавил он.