Путин: нужно преодолевать в новых регионах последствия националистической политики Киева

По словам президента, "очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Необходимо преодолевать в новых регионах РФ последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая II заседание наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

"Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения", - отметил президент РФ, говоря о ситуации в новых регионах России.

В связи с этим, по его словам, "очень важно, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых", были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии". "Здесь они тоже присутствуют", - сказал Путин, отметив, что рад, что люди из этих регионов приезжают и получают профессиональную поддержку.

Президент отметил, что это коснулось и маленьких детей, и молодых людей, и взрослого населения. Поэтому, по его мнению, огромное значение имеет система кадровой подготовки наставников "Движения Первых", что и стало одним из основных направлений в деятельности центра знаний "Машук". Путин подчеркнул, что наставники должны не только передавать молодежи знание и опыт, но и вдохновлять, воодушевлять собственным примером.

Президент отметил, что проекты "Движения Первых" очень разные - от науки до школьного театра - и помогают подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, найти свой путь в жизни. "Именно в этом залог успешного будущего нашей страны", - подчеркнул Путин.