Путин положительно оценил наставничество участников СВО в "Движении первых"

Президент России отметил, что "только передавая от сердца к сердцу свой жизненный, реальный опыт, а это такой серьезный жизненный опыт, можно добиваться максимального результата"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает правильным, чтобы участники специальной военной операции проводили наставническую работу в "Движении первых".

На заседании наблюдательного совета организации участник движения Никита Кудинов, который сражался на передовой в ходе СВО, поделился опытом такой работы. "Вы рисковали своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в ее интересах, защищая ее людей, и это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру, но и то, что вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны", - заметил глава государства.

По его мнению, очень хорошо, что такие люди, как Кудинов, находят себя, работая в "Движении первых". "Потому что только передавая от сердца к сердцу свой жизненный, реальный опыт, а это такой серьезный жизненный опыт, можно добиваться максимального результата", - уверен президент.