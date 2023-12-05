"Ожившие полотна" Васнецовых увидели гости дня Кировской области на выставке "Россия"

Хоккеист Владислав Третьяк в ходе дня региона подоил корову

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Гости Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве в день Кировской области смогли увидеть на стенде Кировской области "ожившие полотна" художников Виктора и Аполлинария Васнецовых и попробовать губницу, а хоккеист Владислав Третьяк подоил корову, передает корреспондент ТАСС.

В день Кировской области на выставке "Россия" регион представил свои достижения, региональные бренды и туристический потенциал. У стенда региона, оформленного в виде деревянного дома, гостей встречали дымковская барыня и динамическая фигура древнего ящера парейазавра - скелеты этих животных, живших еще до динозавров, находят на территории Кировской области с 1933 года. Но особенно популярной на стенде стала фигура коровы - символ развитого агропромышленного комплекса региона. Вятскую корову мог подоить любой желающий.

Также в ходе дня региона гости смогли увидеть проект "Ожившие полотна" - анимированные благодаря современным технологиям известные произведения уроженцев Вятской губернии художников Васнецовых. А губернатор области Александр Соколов лично провел экскурсию и рассказал о культуре и экономике региона.

"Яркий, насыщенный и эмоциональный - день Кировской области на выставке "Россия" на ВДНХ. Рассказали о нашей истории, созидательном труде в дне настоящем и безграничных перспективах вятской земли. В дне Кировской области приняли участие тысячи сегодняшних посетителей выставки. Среди них наши гости - прославленный хоккеист Владислав Третьяк (да, и он попробовал подоить нашу знаменитую коровку!), зампред Совета Федерации Инна Святенко, зампред Госдумы России Шолбан Кара-оол, а на большой сцене представил наш регион вместе с легендарным космонавтом дважды Героем Советского Союза Виктором Петровичем Савиных", - написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

Вечером прямо на выставке можно было стать гостем свадьбы Андрея Сивкова и Марии Шишкиной из Кировской области. В основу церемонии лег старинный свадебный обряд, сохранившийся в Афанасьевском районе региона. Торжество сопровождал фольклорный ансамбль "Слобода". Параллельно на главной уличной сцене ВДНХ выступали кировские творческие коллективы, в том числе Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина и солист Татьяна Семушина.

Губница и паштет из печени

На гастрономическом представлении "От поля до тарелки" шеф-повар из Кирова Алексей Еремеев приготовил губницу (грибной суп), истобенский картофельный пирог и пирог с вятским творогом и брусникой, а шеф-повар Иван Хонин предложил паштет из куриной печени с садовой вишней в глазури из свекольного сока на "подушке" из ржаного хлеба и разварную говядину с паренкой из репы и муссом из сметаны, сливок и хрена. Как рассказал шеф-повар, по легенде, отбывавший ссылку на Вятке писатель Михаил Салтыков-Щедрин любил жареную куриную печень, а с чаем - ржаной хлеб с вишневым вареньем. Иван Хонин решил совместить эти два блюда. Все блюда можно было попробовать.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.