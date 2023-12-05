Путин рекомендовал молодым наставникам центра знаний "Машук" читать книги о России

Президент пообещал прислать им свой шорт-лист

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по просьбе молодых наставников центра знаний "Машук" дал рекомендации, чтобы им стоило прочитать. В свой шорт-лист Путин включил несколько книг о России и пообещал прислать их ребятам. Такие кадры были показаны в эфире канала "Россия-1".

"Есть книги о России. Значит - этнический состав, языки России, культура. Такие большие, красивые, очень познавательные", - сказал Путин, отвечая на просьбу порекомендовать какие-либо книги. "Я вам пришлю обязательно", - заверил он.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль познакомил Путина с новым проектом центра "Машук". Это так называемая библиотека - экран, на котором показан весь пул лекторов Российского общества "Знание". На стенде были выставлены книги, ими рекомендованные. Путину рассказали, что эта библиотека постоянно пополняется.