В Удмуртии построили пять новых турбаз в 2023 году

Первый зампред правительства республики Ольга Абрамова отметила, что идет работа над включением турмаршрута в перечень национальных маршрутов РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Пять новых туристических баз построили в Удмуртии в 2023 году, следует из данных к выступлению первого зампреда правительства республики Ольги Абрамовой, которая представила успехи региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Пять новых туристических баз построили в Удмуртии в 2023 году", - сказано в презентации к выступлению Абрамовой.

В беседе с журналистами она отметила, что средства размещения для туристов в регионе пользуются популярностью. Их загрузка достигает 70%. "Запрос есть, и сейчас правительство и предприниматели прилагают все усилия для того, чтобы сделать больше предложений в этом секторе", - отметила Абрамова.

По данным со слайдов к выступлению, в Удмуртии работают 200 отелей и гостиниц, действует 221 туристический маршрут. При этом турпоток в республику в 2023 году должен достичь 1 млн человек, рассказала журналистам Абрамова. Гости региона посещают, например, музейный комплекс Калашникова, усадьбу Тол Бабая, фестивали "Быг-Быг" и "Улетай", зоопарк в Ижевске.

"Мы верим, что это количество - далеко не предел, потому что у региона есть, что предложить. Сейчас, например, мы работаем над включением нашего турмаршрута в перечень национальных маршрутов РФ. Я думаю, что это даст нам дополнительный туристический поток", - добавила первый зампред правительства Удмуртии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.