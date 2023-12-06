На выставке "Россия" 650-му посетителю стенда Кировской области подарили тур по региону

Обладательницей путевки стала жительница Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов в преддверии 650-летия Кирова вручил тур по региону 650-му посетителю стенда Кировской области в день региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщается на сайте правительства области.

"Обладательницей тура по городу Кирову и Кировской области стала москвичка Алина Дьякова, которая, по ее словам, сегодня пришла посмотреть представленные на выставке "Россия" экспозиции, и ее внимание привлек стенд Кировской области", - говорится в сообщении.

Александр Соколов пригласил жительницу столицы посетить Кировскую область и рассказал, что в следующем году город Киров будет праздновать юбилей - 650 лет.

"Основанный как Хлынов, переименованный в Вятку, а сейчас Киров - город, как и весь наш край, всегда играл важную роль в развитии российской государственности. Знаете ли вы, что Спасская башня Московского Кремля названа в честь иконы Вятского Спаса, установленного на ней. А еще в Кировской области оставили свой след доисторические животные. Близ города Котельнича обнаружили массовые останки предков динозавров, ученые их исследовали, восстановили облик этих рептилий", - цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Он напомнил, что на вятской земле творили художники Васнецовы, родился и начинал карьеру писатель Александр Грин, учились светила отечественной медицины Владимир Бехтерев и Александр Бакулев, основоположник космонавтики Константин Циолковский, а великий русский бас Федор Шаляпин всегда называл себя "простым вятским мужиком".

Сегодня регион - промышленный центр. Наибольший вклад в экономику вносят предприятия отрасли машиностроения, химической промышленности и лесоперерабатывающего комплекса. На территории области расположено одно из крупнейших предприятий в России по производству минеральных удобрений "Уралхим" в городе Кирово-Чепецке, развит биохимический кластер - вакцины и антибиотики из Кировской области помогают спасать жизни и сохранять здоровье миллионам россиян. Также область входит в топ-5 регионов России по производству молока.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.