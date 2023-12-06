На Алтае по двум дорогам возобновили движение транспорта

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. В Алтайском крае разрешили движение всех видов транспорта по дорогам, закрытым накануне из-за порывистого ветра и метели. Об этом сообщается на сайте управления автомобильных дорог региона.

"Открыто движение для всех видов транспорта на участке от г. Змеиногорск до г. Рубцовск в связи с улучшением погодных условий. Движение по всем автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения открыто во всех направлениях, для всех видов транспорта", - говорится в сообщении учреждения.

Ранее в краевом министерстве транспорта сообщали, что на трассах Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска до Рубцовска и Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан на участке от Курьи до Староалейского закрыто движение для всех видов транспорта из-за ветра до 20-25 м/с, снижения видимости, а также снега и метели.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, днем 6 декабря и ночью 7 декабря на территории региона ожидается мокрый снег, гололедные явления, а также ветер с порывами до 25-28 м/с.