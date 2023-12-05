На Алтае из-за метели ограничили движение всех видов транспорта на двух дорогах

На дорогах наблюдается порывистый ветер 20-25 м/с

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта ограничили на двух автодорогах Алтайского края из-за ветра до 25 м/с и метели. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

"В Алтайском крае запрещен проезд для всех видов транспорта на трассах Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска до Рубцовска и Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан на участке от Курьи до Староалейского. На дорогах наблюдается порывистый ветер 20-25 м/с, отсутствие видимости, снег и метель", - сказано в сообщении.

О сроках действия ограничений движения не сообщается. Ранее в Республике Алтай также закрыли проезд на дороге регионального значения Кош-Агач - Беляши из-за снегопада. В ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что в данный момент все ограничения сняты. Согласно данным ведомства, в республике действует штормовое предупреждение. В высокогорье прогнозируется ветер до 35 м/с, сильный снег, гололед и метели.

По данным Сибирского управления автомобильных дорог, 6-7 декабря в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях ожидается сильный снег, мокрый снег, метели, усиление ветра до 20 м/с, на дорогах сильный гололед, ухудшение видимости. В ночь на 7 декабря - резкое похолодание. Организации, обслуживающие федеральные трассы, в усиленном режиме ведут противогололедную обработку. При похолодании ниже минус 25 градусов дежурные экипажи будут осуществлять круглосуточное патрулирование участков для оперативной помощи автомобилистам.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, в течение дня 6 декабря прогнозируется понижение температуры воздуха. В период с 7 по 10 декабря - усиление морозов в ночные часы до 38-43 градусов. На случай возникновения заторов на федеральных трассах созданы группировки сил и средств, которые оперативно отреагируют на затруднение движения.

В южных районах Красноярского края в течение 6-7 декабря также прогнозируется непогода. Температура воздуха может резко понизиться на 10 градусов, порывы ветра могут достигать 15-25 м/с, сообщает ГУ МЧС по региону. Спасатели рекомендуют по возможности не покидать помещения, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не прятаться от ветра на автобусных остановках и под деревьями, отказаться от дальних поездок.