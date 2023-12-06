Ученые считают провальным проект создания лесопитомника на Колыме

Как отметил зампредседателя эколого-туристического совета при заксобрании региона Петр Голубовский, все усилия засадить саженцами лиственницы подготовленные площади горных отработок заканчивались полным фиаско

ТАСС, 6 декабря. Магаданские ученые считают реализацию проекта по строительству лесопитомника в регионе бесполезной работой и неоправданной тратой больших денег. Регион запланировал создание проекта, не советуясь со специалистами, заявил ТАСС заместитель председателя эколого-туристического совета при заксобрании Колымы Петр Голубовский.

"Все колымчане знают о планах правительства Магаданской области по строительству лесопитомника. Объект, безусловно, нужный для региона, вопрос только: что в нем выращивать? Факт, многократно доказанный опытным путем: все усилия засадить саженцами лиственницы подготовленные, выглаженные бульдозером площади горных отработок заканчивались полным фиаско. А если это так, зачем региону тратить на бесполезную работу миллионы рублей?" - рассказал Голубовский, ссылаясь на мнение ученых.

По его словам, даурская лиственница и стланик - это два самых распространенных представителя колымской флоры. Именно их семена намерены проращивать в питомнике для восстановления лесов на пожарищах и отработанных горных полигонах региона. Однако эти северные растения при искусственных посадках не приживаются.

В институте Биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН сообщили, что проект по строительству лесопитомника не только нецелесообразный, но и невозможный. По информации ученых, от властей в институт не поступало ни одного запроса по поводу создания объекта.

Ранее сообщалось, что в Ольском округе Магаданской области планируют открыть лесопитомник мощностью до 3 млн сеянцев в год, где будут профессионально заниматься воспроизведением леса. Инициатором проекта стал губернатор региона Сергей Носов.