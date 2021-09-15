Производство сеянцев хвойных деревьев создадут в Магаданской области

ТАСС, 15 сентября. Магаданские власти планируют создать в Ольском городском округе лесопитомник мощностью до трех миллионов сеянцев в год. Это в дальнейшем позволит быстрее восстанавливать леса в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"В Ольском округе планируют открыть лесопитомник мощностью до трех миллионов сеянцев в год, где заниматься воспроизведением леса будут профессионально", - рассказали в пресс-службе. Инициатором проекта стал губернатор области Сергей Носов.

Магаданская область отличается суровым климатом, поэтому в регионе могут приживаться немногие деревья. В связи с этим производить в основном будут сеянцы хвойных пород.

"Мы в Магаданской области стараемся по максимуму восстанавливать леса, но потребуются десятки лет, чтобы из наших сеянцев выросли настоящие взрослые деревья. В регионе нередки природные пожары в весенний и летний периоды, огонь выжигает большие территории драгоценного леса. Именно поэтому, чтобы успевать быстрее восстанавливать леса, необходимо создание такого производства", - прокомментировали ТАСС в правительстве.

Создание производства сеянцев хвойных пород деревьев будет способствовать выполнению задач национального проекта "Экология". Восстановление лесов - одно из 11 его направлений. Нацпроект изначально рассчитывали на период 2019-2024 годов. В связи с пандемией ряд задач всех нацпроектов продлили до 2030 года.